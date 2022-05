Dänemark hofft auf indischen Einfluss auf Russland

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nach seinem Besuch in Berlin ist der indische Regierungschef Narendra Modi nach Dänemark weitergereist. Der 71-Jährige wurde am Dienstag von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Kopenhagen begrüßt. Neben einer Partnerschaft zur Umstellung Indiens auf umweltfreundlichere Energieträger stand dabei auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Fokus. Kremlchef Wladimir Putin müsse den Krieg und das Töten stoppen, forderte Frederiksen. Sie hoffe darauf, dass Indien seinen Einfluss bei Russland in dieser Diskussion geltend machen werde. Modi forderte eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine sowie Dialog und Diplomatie.

Bei dem ersten Besuch eines indischen Regierungschefs in Dänemark seit 20 Jahren unterzeichneten Vertreter beider Länder eine ganze Reihe von Absichtserklärungen und Vereinbarungen. Dänemark und Indien waren 2020 eine Partnerschaft bei der Umstellung der größten Demokratie der Erde auf erneuerbare Energien eingegangen.