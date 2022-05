NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholung der US-Börsen vom Vortag lassen es die Anleger in New York am Dienstag langsamer angehen. Erste Schnäppchenjäger hätten zu Wochenbeginn wieder zugegriffen, nun aber warteten die Anleger auf den mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch, hieß es. Angesichts der hohen Inflation wird damit gerechnet, dass der Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben wird.

Den Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart mit 33 087 Punkten knapp über dem Niveau vom Vortag, als er es spät noch in die Gewinnzone geschafft hatte. Die Erholung beim Nasdaq 100 , der zuletzt ein Tief seit mehr als einem Jahr erreicht hatte, war am Montag viel deutlicher ausgefallen. Der technologielastige Auswahlindex wird vorbörslich auch leicht im Plus gesehen.