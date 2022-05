LEVERKUSEN - Die Folgen der harten Corona-Lockdowns in China sowie hohe Rohstoff- und Energiekosten infolge des Ukraine-Krieges stimmen den Kunststoffkonzern Covestro vorsichtiger für 2022. Die Corona-Maßnahmen in China hätten zunächst vor allem zu Problemen beim Transport der Produkte geführt, auch weil es schwierig war, Lkw-Fahrer in diesen Lockdown-Zonen zu bekommen, erklärte Covestro-Chef Markus Steilemann im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Daher habe das Unternehmen in den vergangenen Wochen an einigen Standorten die Produktion verringern müssen, obwohl die Nachfrage der Kunden noch vorhanden gewesen sei. Mittlerweile trübten sich aber auch die Konjunkturperspektiven zunehmend ein.

BONN - Die Deutsche Post hat im ersten Quartal an ihr Rekordjahr 2021 angeknüpft. Bei weiterhin knappen Transportkapazitäten halte die Nachfrage an, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Bonn mit. Zwar seien die Paketmengen wegen einer Normalisierung im Online-Handel zurückgegangen, jedoch habe das weltweite Logistikgeschäft mit Unternehmenskunden diese Entwicklung mehr als kompensiert. Nach Ansicht des Vorstands dürfte diese Dynamik nicht so schnell abflauen.

ROUNDUP: Dürr senkt wegen Lieferkettenproblemen Margenprognose

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Beim Maschinen- und Anlagenbauer Dürr haben sich die Gewinnaussichten für das laufende Jahr wegen der anhaltenden Lieferkettenprobleme eingetrübt. Wie der Spezialist für Lackieranlagen und Holzbaumaschinen am Montagabend in Bietigheim-Bissingen mitteilte, dürfte vom Umsatz spürbar weniger als operativer Gewinn hängenbleiben als bisher gedacht. Nach einem vergleichsweise guten Start ins Jahr dürften nun Probleme verstärkt zu Buche schlagen. Die Anleger reagierten zunächst gelassen auf die Nachrichten, nach einem schwächeren Handelsstart am Dienstag drehte der Kurs ins Plus.

ROUNDUP: Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum mit Umsatz- und Ergebnissprung

ASSLAR - Der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum ist mit einem kräftigen Umsatz- und Gewinnplus in das neue Jahr gestartet. Der Vorstand um Konzernchefin Britta Giesen bestätigte die Ziele für das Jahr. Die Investoren an der Börse zeigten sich erfreut. Die Aktie kletterte am Dienstagmorgen um mehr als zwei Prozent und gehörte zu den Favoriten im Index der kleineren Werte SDax . Die Analysten von Jefferies hoben vor allem den starken Auftragsbestand hervor, der sich mehr als verdoppelt hatte.