Bitcoin in USA in Altersvorsorge integriert

Mit dem Beginn des Frühsommers könnten auch saisonale Faktoren ins Spiel kommen. Bitcoin hat, historisch gesehen, im Mai hohe Renditen verzeichnet, was darauf hindeutet, dass nach dem immer wechselhaften April nun im Mai die Blumen sprießen könnten.

Doch in dieser Woche könnte sich der Markt einem Wendepunkt nähern: Am Mittwoch wird erwartet, dass die Fed eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte durchführen wird. Wenn das eintritt, könnte es zu einem Bounce im klassischen „Das Gerücht verkaufen, die Nachrichten kaufen“-Stil führen. Andernfalls könnte eine aggressivere Anhebung Nachteile sowohl für Aktien als auch für Kryptowährungen mit sich bringen.

auch für Investoren einfacher machen soll, in Krypto- und Blockchain-Innovationen zu investieren.

Die Ankündigung stellt für Bitcoin einen weiteren großen Schritt in Richtung Mainstream dar, da es Erstanlegern ermöglicht wird, einfach ein Engagement im Kryptoasset einzugehen, ohne es tatsächlich an einer Börse kaufen zu müssen.

In einem weiteren historischen Moment für Kryptowährungen hat der größte US-Anbieter für Altersvorsorge, Fidelity Investments , angekündigt, dass er es Investoren ermöglichen wird, ihrem 401(k)-Alterssparkonto noch in diesem Jahr Bitcoin hinzuzufügen.

Erst letzte Woche hat Panama umfassende Gesetzgebung zur Förderung der Nutzung von Krypto vorangetrieben. Die Zentralbank von Kuba hat angekündigt, dass sie Lizenzen für Dienstleister in Verbindung mit virtuellen Anlagen ausstellen wird. Und Brasilien hat ein Gesetz verabschiedet, um einen regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen zu schaffen.

Trotz der stagnierenden Preise verbessert sich der fundamentale Reiz von Bitcoin weiter, da lateinamerikanische Länder große Sprünge in Richtung dessen Annahme machen.

Nur wenige Altcoins konnten die fallenden Kurse meiden. ApeCoin trotzte dem stagnierenden Markt kurzzeitig und erreichte ein Allzeithoch von 27 USD, bevor die Schwerkraft wieder einsetzte, und TRON stieg vor der Einführung seiner algorithmischen Stablecoin am Donnerstag um 8 %. Die meisten Kryptoassets weisen jedoch zweistellige Verluste auf – einschließlich Zcash , das um 20 % fiel, als bekannt wurde, dass Edward Snowden bei der Entwicklung der Coin involviert war.

Ein Großteil der Nachteile wurde auf das schwache Ergebnis von großen Technologieunternehmen zurückgeführt, einschließlich Amazon und der Muttergesellschaft von Google, Alphabet, . Dennoch hält sich Bitcoin im Vergleich zum Nasdaq Tech-Index, der seit Jahresbeginn nun um 22 % gefallen ist, gut, da Bitcoin nur um 17 % abgefallen ist. Einer der Gründe für diese relative Stärke könnte in großen Schritten bei der Einführung von Kryptowährungen liegen. Erst letzte Woche hat Goldman Sachs sein erstes mit Bitcoin besichertes Darlehen ausgegeben, während Fidelity angekündigt hat, Bitcoin auf 401k-Altersvorsorge-Konten anzubieten, und mehrere lateinamerikanische Länder unterstützende Krypto-Gesetze eingeführt haben.

Der Krypto-Markt schwankt, während Wall Street und souveräne Staaten Bitcoin annehmen. Der April erwies sich als ein grausamer Monat für Bitcoin, das am Samstag mit einem Verlust von 16 % abschloss, nachdem es die Aktienmarktturbulenzen weiter verfolgt hatte. Wir stellen die Einschätzung der eToro-Experten vor:

Bitcoin in USA in Altersvorsorge integriert

