Rover Metals (WKN A2PGP1 / TSXV ROVR) konzentriert sich hauptsächlich auf sein Flaggschiffprojekt Cabin Lake, wo man gerade mit der nächsten Bohrrunde begonnen hat, die vor allem auf hochgradige Goldvererzung abzielt. Doch Rover hat mehr als nur einen Trick drauf. Erst vor Kurzem erwarb man das Goldprojekt Tobin in den USA – und beginnt schon mit den ersten Explorationsaktivitäten. Unterstützen lässt man sich in der Planung von einem renommierten Geologen, der sich mit Goldvorkommen des Carlin-Stils, wie sie in Nevada auftreten, bestens auskennt.

Das Tobin-Projekt, ein Goldsystem eben vom Carlin-Stil, an dem Rover 100% der Anteile hält, erstreckt sich über insgesamt 569 Hektar in illustrer Nachbarschaft. Es liegt in nur ca. 40 Kilometern Entfernung zur produzierende Goldmine Phoenix, die von Nevada Gold Mines betrieben wird, einem Joint Venture zwischen den Goldminengiganten Newmont (WKN 853823) und Barrick (WKN 870450). Außerdem sind es nur rund 60 Kilometer zur Lone Tree-Goldmine von i-80 Gold (WKN A3CLTE) und ungefähr 50 Kilometer zur Marigold-Mine von SSR Mining (WKN A2DVLE). Zudem befinden sich in unmittelbarer Nähe andere, bereits nachgewiesene Goldlagerstätten von i-80 Gold, SSR Mining und Kinross (WKN A0DM94).