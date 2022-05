Erfolgreiches Geschäftsjahr trotz größtem Schadenereignis / LVM Versicherung überzeugt auch im zweiten Coronajahr mit überdurchschnittlichem Wachstum und Finanzstärke (FOTO)

Münster (ots) - Anlässlich ihrer gestrigen Mitgliederversammlung blickt die LVM

Versicherung zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr. Trotz der anhaltenden

Coronapandemie setzte die LVM Versicherung ihren Wachstumskurs auch 2021 fort.

So überschritt der Versicherer aus Münster im 125. Jahr seines Bestehens die

Beitragseinnahme-Marke von 4 Milliarden Euro. Dank einer sehr guten

Vertriebsleistung lag das Beitragswachstum konzernweit bei 3,9 Prozent und damit

weit über dem des Marktes, der laut dem Gesamtverband der deutschen

Versicherungswirtschaft (GDV) nur um 1,1 Prozent zulegte. Schadenseitig setzte

sich die moderate Lage in der Kraftfahrtversicherung fort, mit dem Unwetter

"Bernd" sah sich die LVM Versicherung hingegen mit dem größten Schadenereignis

der Unternehmensgeschichte konfrontiert. Diese Belastungen konnten durch die

umsichtige Rückversicherungspolitik in großen Teilen kompensiert werden. Nach

einer coronabedingten Eintrübung in 2020 wurden im vergangenen Jahr erneut gute

Kapitalanlageergebnisse in allen LVM-Gesellschaften erzielt. Insgesamt schließt

die LVM Versicherung 2021 mit einem Konzernjahresüberschuss von rund 190

Millionen Euro ab.



Überdurchschnittliches Marktwachstum in allen Sparten