Meilenstein Die fairsten Bananen zum Lidl-Preis / Lidl leistet Beitrag für existenzsichernde Löhne in den Erzeugerländern von Bananen (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Das Bananensortiment bei Lidl wird noch fairer: Das

Unternehmen will als erster Händler in Deutschland in Zusammenarbeit mit

Fairtrade seinen Kunden ausschließlich Bananen von Plantagen anbieten, für die

Lidl zusätzlich einen Preisaufschlag zahlt, um den sogenannten Referenzpreis für

existenzsichernde Löhne für Arbeiter in den Erzeugerländern zu gewährleisten -

bei gleichbleibendem Verkaufspreis. Damit ermöglicht Lidl eine Umstellung auf

"Living Wage"-Bananen. Dies gilt für das gesamte Bananenangebot von Plantagen,

darunter Bio- und konventionelle Bananen aus fairem Handel sowie konventionelle

Rainforest Alliance-zertifizierte Bananen zum Einstiegspreis.



"Mit diesem Schritt setzen wir einen weiteren Meilenstein für fairen Handel und

tragen entscheidend dazu bei, dass auch Plantagenarbeiter in den Erzeugerländern

von ihrer Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten und Perspektiven für ihre

Familien sichern können", erklärt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf bei

Lidl in Deutschland. "Unser Ziel ist es, den fairen Bananenhandel nachhaltig zu

unterstützen und mit dem Angebot an 'Living Wage'-Bananen langfristig neue

Standards im Bananensortiment in Deutschland zu setzen."