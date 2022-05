SKYPAD eröffnet Büro in Paris, Frankreich

New York (ots/PRNewswire) - Sky I.T. Die Gruppe, die Heimat der

B2B-SaaS-Plattform SKYPAD, hat heute die Eröffnung ihres neuen Büros in Paris,

Frankreich, bekannt gegeben. Das Büro wurde kürzlich eröffnet und befindet sich

in Issy-les-Moulineaux, der fortschrittlichsten Stadt der Informations- und

Kommunikationstechnologien in Paris. Der Hauptsitz bleibt in New York City, New

York.



Als weltweit führender Anbieter von Product Performance Analytics für große

globale Einzelhändler und Marken war es einfach sinnvoll, ein Büro zu eröffnen,

um den europäischen und internationalen Markt zu bedienen. Europa war schon

immer einer der Schwerpunktmärkte für SKYPAD. Als Reaktion auf die wachsende

Nachfrage nach schnelleren Einblicken und Transparenz bei Sell-Through-Daten

zwischen Händlern und Lieferanten stellt dieses neue Büro die strategische

Expansion für weiteres Wachstum in Übersee dar.