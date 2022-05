Wie Personalführung in hybriden und digitalen Arbeitswelten funktioniert (FOTO)

Gütersloh (ots) - Prof. Dr. Ulrike Detmers ist Geschäftsführende

Gesellschafterin der Großbäckerei Mestemacher - und mit einem Essay im Werk "Die

Digitale Dekade" des Verlages "Frankfurter Allgemeine Buch" vertreten. Darin

erläutert sie, wie zeitgemäße Führung gelingt.



Die Coronapandemie hat die klassische Arbeitswelt in den Büros und Verwaltungen

weltweit auf den Kopf gestellt: Mitarbeitende wie Führungskräfte zogen ins

Homeoffice, nutzten digitale Möglichkeiten und kreierten ein noch nie

dagewesenes Miteinander aus Präsenz und Virtualität - eine neue Arbeitswelt. Die

klassische Führung, die sich auf die physische Präsenz der Mitarbeitenden und

die Autorität der Führungskräfte stützte, stieß an ihre Grenzen. "Es ist davon

auszugehen, dass sich dieser Wandel künftig nicht mehr vollständig zurückdreht,

denn die Talente von heute wollen in deutlicher Mehrheit flexible Arbeitsmodelle

zur Verfügung haben", erklärt Prof. Dr. Ulrike Detmers.