Grüne Mobilitäts-Offensive am Wilden Kaiser

Ellmau (ots) - Professionelle Beratung zur Bahnanreise, kostenloser Transfer vom

Bahnhof in die Unterkunft sowie gratis Rad-Nutzung vor Ort als Bausteine zur

Verkehrsreduktion.



Lebensqualität durch nachhaltigen Tourismus, so lautet das Selbstverständnis des

Tourismusverbands Wilder Kaiser (TVB Wilder Kaiser). Und dazu zählt auch ganz

wesentlich, den Verkehr in der Region zu reduzieren. Dafür gibt es verschiedene

Ansatzpunkte, pünktlich zum Sommerbeginn präsentiert der Tourismusverband Wilder

Kaiser nun drei weitere, neue Projekte, die allesamt darauf abzielen,

komfortable Alternativen zum Auto anzubieten.





Grüne Anreise mit der BahnGemeinsam mit Gastgeber*innen, der Deutschen Bahn und Four Seasons wird amWilden Kaiser eine Mobilitäts-Offensive für die grüne Anreise gestartet. Dadurchwird den Gästen die öffentliche Anreise wesentlich erleichtert. Konkret bedeutetdas: Wer in einer der teilnehmenden Unterkünfte ein Zimmer bucht, wird in SachenAnreise direkt an die TVB Urlaubsberatung verwiesen. Dort erfolgt dann nicht nurwie bisher eine individuelle Urlaubsberatung, sondern auch eine professionelleAnreiseberatung - bis hin zur Online-Buchung von Tickets für die deutsche undösterreichische Bahn. Wer dann am Bahnhof Kufstein oder Wörgl aussteigt, fährtdirekt mit einem kostenlosen Bahnhofshuttle in die Unterkunft und wird am Tagder Abreise zurück zum Bahnhof gebracht. Damit man auch vor Ort, also zwischenGoing, Ellmau, Scheffau und Söll gut vorankommt, steht den Gästen, die sich fürdie "grüne Anreise" entschieden haben, nicht nur wie bisher der KaiserJet zurVerfügung, sondern sie erhalten von ihrer Unterkunft auch noch ein E-Bike zurumweltfreundlichen Fortbewegung. Entweder in Form eines Gutscheins für einen derörtlichen Verleiher oder durch ein hauseigenes E-Bike. "Mit diesem Projektschließen wir mit dem kostenlosen Shuttle nicht nur die vielzitierte 'letzteMeile' für den Gast und setzen mit dem E-Bike einen weiteren Anreiz für dieumweltfreundliche Vor-Ort-Mobilität, sondern professionalisieren auch unserBeratungsangebot in Sachen Anreise massiv", so der ProjektverantwortlicheChristian Haselsberger.Alle Infos zur Grünen Anreise hier.(https://www.wilderkaiser.info/de/mobilitaet/gruene-anreise.html)VVT REGIORAD powered by EllmauWer den Verkehr in den Orten reduzieren will, muss seinen Gästen auch dort eineinfaches und praktisches Angebot machen, um von A nach B zu kommen. ImKaiser-Ort Ellmau stehen dafür ab sofort 20 neue "Regio Räder" zur Verfügung -