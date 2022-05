Köln (ots) - Häufig wird der Verkauf auf Amazon als einfacher, lukrativer und

effizienter beschrieben als über einen eigenen Shop. Das wird damit begründet,

dass der Marketplace bereits eine Vielzahl an Kunden hat und einige Aufgaben

übernimmt, die der Händler in seinem eigenen Shop selbst übernehmen müsste.



"Auf Amazon muss aber mit einer großen Zahl an Konkurrenten gerechnet werden,

denn der Markt ist beinahe übersättigt. Außerdem ist die Kundenbindung hier kaum

gegeben", erklärt E-Commerce-Experte Holger Lentz. In folgendem Gastbeitrag

verrät der Experte 7 Gründe, einen eigenen Shop zu eröffnen, anstatt auf Amazon

zu verkaufen.





1. UnabhängigkeitMit einem eigenen Shop behält der Händler die volle Kontrolle über das eigeneGeschäft. Er muss keine Vorgaben vom Zwischenhändler erfüllen und kann selbstüber Faktoren wie die Antwortzeit, Lieferzeit und Abwicklung der Retoureentscheiden. Zudem ist er frei im Aufbau seines Shops und in derPreisgestaltung, während er auf Marktplätzen vom Preisdumping betroffen wäre.2. Höhere MargeZusätzlich zu diesem Konkurrenzdruck, der den Gesamtpreis nach unten drückt,müssen bei Amazon auch noch Gebühren gezahlt werden. Hat der Händler aber keineAbgaben an Zwischenhändler zu zahlen, bleibt ihm bei gleichen Preisen mehrGewinn.3. Eigenes BrandingIn der Regel verbieten Marktplätze es den Händlern, das eigene Unternehmen inirgendeiner Form zu erwähnen. Ist der Händler jedoch unabhängig, kann er einkomplett eigenes Branding aufbauen. Dieses fängt im eigenen Shop an und setztsich fort bis zur Lieferung - selbst das Paket kann Teil des Brandings werden,da es kein Amazon-Paket ist.4. KundenbindungWährend Kunden bei Amazon-Käufen in erster Linie auf das Bewertungsprofil desHändlers achten, verbinden sie im Onlineshop das positive Verkaufserlebnis ehermit der eigenen Marke. Überzeugt der eigene Shop in den KriterienProduktqualität, Versandgeschwindigkeit und Service, können Kunden nachhaltig andiesen Onlineshop gebunden werden. Hier besteht ein großes Cross- undUpselling-Potential.5. KundendatenIm eigenen Onlineshop hat der Händler die Möglichkeit, die Performance dereigenen Produkte und Webseite zu tracken. So erhält er wertvolle undaufschlussreiche Kundendaten, die er über Amazon so nicht bekommen würde. Diesekönnen dann in die Entwicklung weiterer Produkte oder in die Optimierung andererBereiche des Shops fließen und helfen dem Händler gleichzeitig dabei, besserplanen und kalkulieren zu können.6. Amazon als KonkurrenzZwar tritt Amazon als Marketplace-Plattform auf, stellt aber auch selbst einegroße Konkurrenz dar. Bei stark umkämpften Feldern mit vielen Händlern, die sichum die Kundschaft reißen, analysiert Amazon die Produkte. Solche, die besondersbeliebt sind, verkauft Amazon dann als eigene Produkte in der gleichen Kategorieund bevorzugt diese in der Platzierung an die Kunden.7. Langfristig zukunftssicherMit einem eigenen Onlineshop kann der Händler besser planen und ist nicht vonfremden Vorgaben und Richtlinien abhängig. So kann er flexibel auf den Marktreagieren und hat insgesamt mehr Sicherheit und eine langfristige Perspektive.Über Holger Lentz:Holger Lentz ist Geschäftsführer und Gründer der enno.digital GmbH und derE-Commerce Marketingagentur eAds.digital GmbH. Er unterstützt Unternehmen dabei,mithilfe von Performance-Marketing ihre Umsätze zu erhöhen und auch ihreSichtbarkeit zu verbessern. Als ganzheitliche Agentur kümmert sich seinUnternehmen auch um das Onlinemarketing. Dabei schöpfen sie aus dem vollenRepertoire an Möglichkeiten, von Google- und Facebook-Ads über SEO zuLinkedIn-Kampagnen und analysieren und optimieren alle Kampagnen fortlaufend, umsie noch effizienter zu machen.