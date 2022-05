Generationswechsel im Vorstand des BVR wird im Jahr 2023 abgeschlossen / Dr. Andreas Martin wechselt auf eigenen Wunsch in den Ruhestand - Tanja Müller-Ziegler übernimmt

Berlin (ots) - Der Verwaltungsrat des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken

und Raiffeisenbanken (BVR) berief am Dienstag Tanja Müller-Ziegler,

Vorstandsmitglied der Berliner Sparkasse - Niederlassung der Landesbank Berlin

AG, in den Vorstand des BVR. Zuvor hatte er dem Wunsch von Dr. Andreas Martin

entsprochen, zum 30. Juni 2023, in seinem 64. Lebensjahr, vorzeitig aus dem

Vorstand auszuscheiden. Martin hat sein Vorstandsmandat seit 2009 inne.



"Für die exzellente Arbeit in all den Jahren gebührt Herrn Dr. Martin im Namen

des gesamten Verwaltungsrates unser großer Dank. Dr. Martin verbindet

Mitgliederorientierung und strategisches Denken mit einem breiten

Erfahrungsschatz in allen wesentlichen Dimensionen des Bankgeschäftes. Er

genießt weit über die Grenzen der genossenschaftlichen FinanzGruppe hinaus

höchste Anerkennung und Wertschätzung. Insbesondere im Zahlungsverkehr prägte er

vorausschauend die Entwicklungen und vertritt die Interessen unserer

Organisation dazu auch auf europäischer Ebene. Mit höchster Souveränität steuert

er die Themen seines Verantwortungsbereiches Volkswirtschaft,

Betriebswirtschaft, Bankorganisation/Informationstechnologie, Zahlungsverkehr,

Personalmanagement und Personal-Finanzen-Organisation", erklärt der Vorsitzende

des BVR-Verwaltungsrates Dr. Veit Luxem. "Es freut mich sehr, dass mit Tanja

Müller-Ziegler erneut eine renommierte Bankexpertin in den Vorstand des BVR

eintritt und damit den Generationswechsel fortsetzt", so Luxem weiter.