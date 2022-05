FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen ist am Dienstag erstmals seit Mitte 2015 kurzzeitig über ein Prozent gestiegen. In der Spitze kletterte sie bis auf 1,01 Prozent. Bis zum Nachmittag fiel die Rendite allerdings auf 0,94 Prozent zurück. Die Kurse gaben etwas nach. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,20 Prozent auf 153,64 Punkte.

Zinsauftrieb kommt seit einiger Zeit aus den USA, wo von der Notenbank in diesem Jahr zügige und deutliche Zinsanhebungen erwartet werden. In Washington beginnt am Dienstag die Zinssitzung der Fed. Zwecks Bekämpfung der hohen Inflation wird ein großer Schritt um 0,5 Prozentpunkte erwartet. Ihre Entscheidungen wird die Federal Reserve am Mittwochabend bekannt geben. Die zehnjährige US-Rendite war bereits am Montag über die Marke von drei Prozent gestiegen. Am Dienstag gingen die Renditen in den USA jedoch zurück.