FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 17. Mai

^

------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 04. MAI



TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 DEU: Basler, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Call) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (8.00 h Analysten-Call, 10.00 h Presse-Call) 07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 h Call) (11.00 h Hauptversammlung online) 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen

07:30 FRA: EdF, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q1-Umsatz

08:00 IRL: Flutter, Q1 Trading Update

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Robert Bosch, Bilanz-Pk

13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q1-Zahlen

15:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung

15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung

17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen

17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen

22:00 USA: Ebay, Q1-Zahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen