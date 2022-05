Snocks-Gründer auf der Forbes-Liste "30 Under 30 Europe" (FOTO)

New York / London / Mannheim (ots) - Die beiden Snocks (https://www.snocks.com/)

-Gründer Johannes Kliesch und Felix Bauer gehören zu den Forbes "30 Under 30

Europe" in der Kategorie Retail und E-Commerce. Forbes veröffentlichte heute die

jährliche Liste der 30 Under 30 Europe, in der Jungunternehmer, Disruptoren und

aufstrebende Stars aus ganz Europa, die alle unter 30 Jahre alt sind, gewürdigt

werden. Die 30 Under 30 Europe Liste 2022 umfasst 300 Gamechanger in zehn

Kategorien, die in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur den Wandel inspirieren

und Innovationen vorantreiben.



Die Forbes Liste "30 under 30" für 2022 umfasst eine Vielzahl von

Unternehmer:innen aus den Bereichen Social Impact, Unterhaltung, Einzelhandel

und E-Commerce, Sport und Spiele, Wissenschaft und Gesundheitswesen, Medien und

Marketing, Kunst und Kultur, Fertigung und Industrie, Technologie und Finanzen.

Für die Zusammenstellung der Liste "30 Under 30 Europe" wurden mehr als

zehntausend Nominierungen geprüft. Jeder U30-Preisträger durchlief einen

strengen Bewertungsprozess, bei dem das kollektive Know-how der Forbes

U30-Community sowie das umfassende Fachwissen des Forbes-Redaktionsteams und

einer Expertenjury mit Sterneköchin Anne-Sophie Pic, Schauspieler und Autor Temi

Wilkey und Musikerin Ms Banks zum Tragen kamen. "Auch in ihrer siebten Auflage

ist die Liste "Under 30 Europe" ein Barometer für die besten aufstrebenden

Talente der Region", sagte Kristin Stoller, stellvertretende Redakteurin von

"Under 30" in der Forbes-Presseerklärung.