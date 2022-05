BAADER BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Reduce'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Christian Obst

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 148,70

Kursziel alt: 148,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 148,70 Euro belassen. Der Autovermieter dürfte zwar gut abgeschnitten haben, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei das aktuelle Margenniveau unter anderem mit Blick auf die steigenden Personalkosten nicht nachhaltig. Zudem sei unbekannt, wann und wie stark die Preise mit zunehmender Fahrzeugverfügbarkeit fallen könnten./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 16:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.