Helsinki, Finnland, 3. Mai 2022

Kohlenstoffbewertungen sind ein wesentlicher Bestandteil heutiger Bauprojekte

und je früher sie durchgeführt werden, desto größer sind die Kohlenstoff- und

Frühzeitige Optimierung für beste ErgebnisseCarbon Designer 3D kann anhand der bloßen Angaben zu Gebäudegröße und -artschnell den Kohlenstoff-Fußabdruck eines Gebäudes berechnen. Von dieserGrundlage aus ist es möglich, die Kohlenstoff-Performance vonEntwurfsalternativen zu visualisieren und zu vergleichen sowie Hotspots undReduzierungen zu identifizieren. Dies hilft, die richtigen Entscheidungen in denkritischen frühen Projektphasen zu treffen, wenn die Möglichkeiten zurReduzierung der Umweltwirkungen am größten sind.Kohlenstoffreduzierung verständlich und für alle zugänglich machenCarbon Designer 3D erfordert kein Expertenwissen im Bereich Lebenszyklusanalyse(LCA), um Kohlenstoffemissionen zu bewerten und zu reduzieren. Anhandaussagekräftiger 3D-Visualisierungen werden Kohlenstoff-Hotspots aufgezeigt,wodurch Ergebnisse leichter mit Kollegen und Kunden geteilt werden können unddie Akzeptanz gefördert wird.Das Tool ist mit einer Vielzahl internationaler Methoden kompatibel, darunterdie Level(s)-Methode für die EU-Taxonomie, LEED, BREEAM und einer Vielzahl vonVorschriften zum enthaltenen Kohlenstoff, wie z. B. der französischen RE2020 (https://www.oneclicklca.com/logiciel-danalyse-du-cycle-de-vie-des-batiments-realisez-des-calculs-carbone-pour-pour-la-re2020-ec-et-les-certifications-environnementales/) , dem London Plan(https://www.oneclicklca.com/how-to-meet-london-plan-requirements/) und derschwedischen Klimatdeklaration (https://www.oneclicklca.com/klimatdeklaration/)Panu Pasanen, CEO von One Click LCA, sagte: "Als wir Branchenexperten zu denHürden bei der Dekarbonisierung des Bauwesens befragten, gaben drei Viertel an,dass es an LCA-Kenntnissen mangelt. Mit Carbon Designer 3D können auch Anwenderohne Expertenwissen einen bedeutenden Beitrag leisten, indem sie bereits in denfrühesten Projektphasen eine Optimierung des enthaltenen Kohlenstoffs vornehmen,um eine maximale Kohlenstoffreduzierung zu erreichen.""Die Möglichkeit zur frühzeitigen Optimierung des enthaltenen Kohlenstoffs hilftPlanern, mehr Aufträge zu erhalten. Unsere Daten zeigen, dass Unternehmen mitdem Vorgänger-Tool Carbon Designer 75 % mehr Projekte bearbeitet haben. Mit denneuen Möglichkeiten, Entwürfe schneller und flexibler zu erstellen und zubewerten, sind wir zuversichtlich, dass Carbon Designer 3D dieWettbewerbsfähigkeit unserer Anwender noch weiter steigern wird."Besuchen Sie www.oneclicklca.com/carbon-designer-3D(http://www.oneclicklca.com/carbondesigner3d) für weitere Informationen.Kontakt:Panu Pasanen, CEO, One Click LCApanu.pasanen@oneclicklca.com, +358 44 2871 722One Click LCA ist die führende Plattform für Lebenszyklusanalysen (LCA) in derBaubranche. One Click LCA hilft bei der Dekarbonisierung von Bau- undInfrastrukturprojekten, beim Benchmarking von kohlenstoffarmen Produkten undProjekten, bei der Erstellung von Umweltdeklarationen für Bauprodukte(Environmental Product Declarations - EPD) und bei der Erstellung von Berichtenüber Treibhausgasemissionen von Unternehmen. Sie wird in mehr als 130 Länderneingesetzt, umfasst die weltweit größte Datenbank für den Bausektor undunterstützt über 60 Standards und Zertifizierungen. Besuchen Sie:www.oneclicklca.com