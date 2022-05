Blickt man auf viele Parameter und Indikatoren, dann ist eine Rally mit und nach der Sitzung der Fed durchaus wahrscheinlich - aber die Märkte bleiben vorerst dennoch in einem intakten Bärenmarkt, selbst wenn diese Rally dann kommt! Am Tag vor der Entscheidung der Fed sind vor allem die Anleihemärkte geradezu ausgebombt, der Dollar extrem stark, Tech-Aktien im Nasdaq dagegen extrem schwach. All das sind derzeit Extremwerte, die nach einem "rebound" geradezu schreien! Aber das Problem wird bleiben: die Inflation bleibt zu hoch, der US-Arbeitsmarkt ist in einer Lohn-Preis-Spirale, daher muß die US-Notenbank scharf agieren. Und das wird sie auch tun - bis etwas an den Märkten bricht - und die US-Notenbank zurück rudert und bei der Entscheidung Inflation oder heftiger Absturz der Wirtschaft lieber die Inflation wählen wird..

