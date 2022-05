Die Mobilitätsgestalter von Morgen (FOTO)

München (ots) - Die Verkehrswende ist im vollen Gange - die Elektromobilität

entwickelt sich stets weiter. Während früher Elektrofahrzeuge auf Deutschlands

Straßen Ausnahmefälle darstellten, sind sie heute nicht mehr wegzudenken. Doch

was bedeutet diese Entwicklung für Elektrofahrzeughalter bzw. die

Ladeinfrastruktur und was kann die CHARGE-V dazu beitragen?



Die Bedeutung und der Einfluss der Elektromobilität wird zusehends relevanter,

wie die Entwicklung der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen und

Plug-in-Hybriden verdeutlicht. Während im Januar 2019 noch ein Bestand von

150.172 PKWs mit elektrischem Antrieb verzeichnet werden konnte, waren es im

Januar 2021 bereits das knapp 8-fache mit insgesamt 1.184.416 Elektrofahrzeugen

(Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)). Unter anderem daran lässt sich erkennen,

dass die Relevanz an einem Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht nur sehr hoch ist,

sondern auch über die nächsten Jahre hinweg noch weiter ansteigen wird. Diese

Entwicklung wurde ebenfalls von der Bundesregierung erkannt, welche mit Hilfe

von diversen Förderungen und Subventionen die Deckung des prognostizierten

Ladebedarfs vorantreibt.