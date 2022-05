NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem durchwachsenen Handelsstart an seine Erholung vom Vortag angeknüpft. Etwas Rückenwind für die Wall Street kam von frischen Konjunkturdaten. So stiegen die Aufträge der US-Industrie im März stärker als erwartet. Zudem legte der jüngste Renditeauftrieb am Anleihenmarkt eine Pause ein. Höhere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,42 Prozent auf 33 200,80 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,77 Prozent auf 4187,46 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Montag auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr gefallen war, stieg nun um 0,51 Prozent auf 13 142,44 Punkte.