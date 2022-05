Teures Marketing, Kommentar zu Share Now von Joachim Herr

Frankfurt (ots) - Die Ambitionen waren groß: Als BMW und Daimler im Februar 2019

in Berlin den Startschuss für ihr Gemeinschaftsunternehmen Share Now gaben,

strebten die damaligen Vorstandschefs Harald Krüger und Dieter Zetsche an, den

weltweit führenden Anbieter eines Mobilitätsdienstes mit vollelektrischen und

selbstfahrenden Flotten zu schaffen. Es gab sogar die Idee, später Flugtaxis

hinzuzunehmen.



Die Anfangsinvestitionen von mehr als 1 Mrd. Euro reichten nicht aus, um etwa

Uber und Lyft das wachsende Geschäft streitig zu machen. BMW und Daimler häuften

seit 2019 Verluste um Verluste mit den Mobilitätsdiensten an. Und in den drei

Jahren hat sich einiges geändert: Die Vorstandsvorsitzenden heißen Oliver Zipse

und Ola Källenius, Daimler heißt nach der Abspaltung des Lkw- und Busgeschäfts

Mercedes-Benz. Beide Premiumhersteller richten sich stärker auf das Luxussegment

aus, das besonders hohe Deckungsbeiträge und Margen bringt.