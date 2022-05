(PLX AI) – Paycom Q1 revenue USD 353.5 million vs. estimate USD 343 million.Q1 adjusted net income USD 110.6 million vs. estimate USD 103 millionQ1 adjusted EBITDA USD 170.1 million vs. estimate USD 162 millionQ1 net income USD 91.9 million

Paycom Q1 Earnings Beat Consensus; Shares Rise in Low Volume in After Market

