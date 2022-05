Konferenz der Europäischen Schlaganfallorganisation 2022 Neue Studie bringt Darmmikrobiota-Stämme mit schwereren Schlaganfällen und schlechterer Genesung nach einem Schlaganfall in Verbindung

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) - Eine neue Studie hat Stämme der

Darmmikrobiota identifiziert, die mit schwereren Schlaganfällen und einer

schlechteren Genesung nach dem Schlaganfall in Verbindung gebracht werden. Dies

ist ein Indiz dafür, dass das Darmmikrobiom ein wichtiger Faktor für das

Schlaganfallrisiko und die Behandlungsergebnisse sein könnte.



In der Studie, die heute auf der European Stroke Organisation Conference (ESOC

2022) vorgestellt wurde, wurden bestimmte Bakteriengruppen identifiziert, die

mit einer schlechteren neurologischen Erholung nach einem ischämischen

Schlaganfall sowohl in der akuten Phase (24 Stunden) als auch nach drei Monaten

in Verbindung gebracht werden.