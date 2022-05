Sun Nuclear stellt SunSCAN(TM) 3D vor, ein zylindrisches Wasser-Scanning-System der nächsten Generation

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Melbourne, Fla. (ots/PRNewswire) - System wird erstmals auf demESTRO-Jahreskongress und bei einer bevorstehenden Online-VeranstaltungvorgestelltDie Sun Nuclear Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3522597-1&h=2598878238&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3522597-1%26h%3D3545425273%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252F%26a%3DSun%2BNuclear%2BCorporation&a=Die+Sun+Nuclear+Corporation) (Sun Nuclear), einehundertprozentige Tochtergesellschaft von Mirion Technologies, Inc. (NYSE: MIR)("Mirion"), gab heute die Veröffentlichung des SunSCAN(TM) 3D-Scansystem fürzylindrisches Wasser (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3522597-1&h=140344307&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3522597-1%26h%3D2126149412%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252Fproducts%252Fsunscan3d%26a%3DSunSCAN%25E2%2584%25A2%2B3D%2Bcylindrical%2Bwater%2Bscanning%2Bsystem&a=SunSCAN%E2%84%A2+3D-Scansystem+f%C3%BCr+zylindrisches+Wasser) für dieInbetriebnahme von Linearbeschleunigern (Linacs), das Beam Scanning und diejährliche Qualitätssicherung (QA) in der Strahlentherapie bekannt. Das SunSCAN3D-Wasserscanning-System ist die neueste Ergänzung des umfassendenLösungsportfolios von Sun Nuclear für ein unabhängiges, integriertesQualitätsmanagement in der Strahlentherapie und diagnostischen Bildgebung.Aufbauend auf den Fähigkeiten des bahnbrechenden Sun Nuclear 3D SCANNER(TM)Wassertanks, der 2011 auf den Markt gebracht wurde und von dem bereits mehr als1.000 Einheiten im Einsatz sind, bietet das SunSCAN 3D-Wasserscansystemschnellere, einfachere Arbeitsabläufe und eine äußerst genaue Dosimetrie. Beidiesem System wird das zylindrische Tankdesign beibehalten, so dass die Teamsder Medizinischen Physik den Tank nicht verschieben müssen und die Ausrichtungdes Detektors gleich bleibt. Die Benutzer können in nur 15 Minuten scannen,indem sie einfach den Tank aufsetzen, den Füllvorgang starten und die schnellereund genauere AutoSetup(TM)-Routine ausführen.Um der zunehmenden Verbreitung von stereotaktischen Behandlungen gerecht zuwerden, bietet das SunSCAN 3D-System eine verbesserte SRS-Genauigkeit von 0,1 mmim gesamten 3D-Volumen und ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis für diesehochpräzisen Behandlungen.Die neue, intuitive SunDOSE(TM)-Software vervollständigt das SunSCAN 3D-Systemfür optimierte Inbetriebnahme- und jährliche QS-Workflows, mit verbessertemMultitasking im gesamten Softwareprogramm, leicht optimierbarenScan-Warteschlangen und mehr."Inbetriebnahme und Beam Scanning sind entscheidende Grundlagen für ein starkesStrahlentherapieprogramm. Auf der Grundlage unserer jahrzehntelangen Erfahrung