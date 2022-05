Städtetag fordert mehr Geld vom Bund für Nahverkehr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag hat dauerhaft mehr Geld vom Bund für den öffentlichen Nahverkehr gefordert. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Idee für ein 9-Euro-Ticket klingt bei steigenden Benzinpreisen und Lebenshaltungskosten nach einem attraktiven Angebot." Die Verkehrsunternehmen, Verbünde, Städte und Länder arbeiteten hart daran, alles gangbar zu machen für den bundesweiten Start am 1. Juni. "Wir bezweifeln aber, ob es mit dem 9-Euro-Ticket langfristig gelingt, mehr Menschen für Bus und Bahn zu begeistern. Was passiert nach dem Sommer, wenn die Ticketaktion vorbei ist?"

Die Verkehrsminister der Länder sowie des Bundes kommen am Mittwoch in Bremen zu einer Konferenz zusammen, am Donnerstagmittag soll über die Ergebnisse informiert werden. Ab Juni soll für drei Monate bundesweit für 9 Euro pro Monat ein Ticket im Nah- und Regionalverkehr gelten. Der Bund hat den Ländern dafür Mittel in Höhe von 2,5 Milliarden Euro zugesagt, um Einnahmeausfälle auszugleichen. Dazu will der Bund weitere 1,2 Milliarden Euro für coronabedingte Ausfälle im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) geben. Den Ländern reicht das aber nicht aus. Die Frage ist, ob sie das 9-Euro-Monatsticket noch kippen.