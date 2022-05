(PLX AI) – Raiffeisen Bank Q1 net interest income EUR 986 million vs. estimate EUR 917 million.Q1 CET1 capital ratio 12.3% vs. estimate 12.8%Q1 net fee income EUR 683 million vs. estimate EUR 542 millionQ1 pretax profit EUR 508 million vs. estimate …

Raiffeisen Bank Q1 Pretax Profit Much Better Than Expected as NII, Fees Beat

