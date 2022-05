Das Video zur Analyse ist hier verankert:

Den positiven Handelsstart sind wir nun schon seit einigen Tagen gewöhnt. Dabei konnte gestern bereits am Morgen die 14.000 Punkte-Marke zurückerobert und schnell der Bereich bei 14.03x Punkten angelaufen werden. Dort war das Momentum jedoch nicht beendet, sondern erst eine Etage höher. Ein erster Trade wurde ausgestoppt.

Es gelang dem DAX fast punktgenau auf die Schlusskursnotierung des Freitags zu treffen, bevor wir erneut schwächere Notierungen sahen. Dieses Szenario konnte dann im Livetrading erfolgreich im Stream umgesetzt werden:

20220503 DAXtrade Nachlese

Sie vollzog sich bis zur 13.920 und fand erst dort einen Boden. Mit dem nachgezogenen Stopp wurden mehr als 100 Punkte realisiert.

Warum kam es zu der Korrektur? Einerseits wegen dem Tief aus der Vorbörse, was häufig erneut angelaufen wird. Weiterhin wegen den Daten aus der Eurozone, die erneut beängstigend waren. Die Preise der Hersteller in der Eurozone legten um 36,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Im Februar lag das Plus bereits bei 31,5 Prozent und war ein Rekordanstieg.

Am Aktienmarkt setzten sich über die Mittagszeit erneut die Käufer durch und sorgten für eine Etablierung der 14.000 (Rückblick):

20220503 DAX Endloskontrakt 1403x

Der Schlusskurs fand sich ebenfalls über dieser psychologischen Marke ein und zwar genau am 14.03x Bereich, der uns seit Wochen im Handel immer wieder begegnete. Die Vola nahm ab und betrug nur noch 160 Punkte.

Diese Tagesparameter wurden aufgezeichnet:

Börsenplatz Xetra Letzter Kurs 14.039,47 Performance +0,72 % Kurszeit 17:54:15 Eröffnung 13.958,92 Tageshoch 14.081,15 Tagestief 13.920,46 Vortageskurs 13.939,07

Das DAX-Dreieck von gestern blieb somit bestehen (Rückblick):

20220503 Xetra-DAX mittelfristig

Wir notieren genau an dieser oberen Linie per Schlusskurs:

20220504 Xetra-DAX Entwicklung 4 Wochen

Wie schaut es in der Vorbörse aus?

Genau dieses Dreieck zeigt sich auch im Endloskontrakt. Sogar noch deutlicher, was zu einem Ausbruch direkt zum XETRA-Handelsstart führen könnte:

20220504 DAX-Endloskontrakt mittelfristig

In der kleinen Zeiteinheit achte ich daher auf die ersten Signale sehr genau und ziehe die Begrenzungen des Dreiecks auch dort ein:

20220504 DAX-Endloskontrakt Vorboerse

Vor dem Wall Street Start sind diese Unternehmen mit Blick auf die Quartalszahlen relevant:

20220504 Earnings before

Aus dem Wirtschaftskalender ist nach der Handelsbilanz aus Deutschland und den EU-Einzelhandelsumsätzen im weiteren Verlauf die Spannung vor allem an der Wall Street zu finden.

14.15 Uhr blicken wir auf den US-Arbeitsmarkt mit den ADP-Daten des privaten Jobvermittlers, 16.00 Uhr auf weitere Ausprägungen des ISM Index und dann zum Tagesende hin auf die Sitzungsergebnisse der US-Notenbank Fed.

20.00 Uhr wird das Zinsergebnis verkündet und 20.30 Uhr in der Pressekonferenz erläutert. Sei gern live dabei, wenn ich dies kommentiere!

Alle genannten Termine mit Zeiten und Prognosen sind hier als Tabelle verzeichnet:

20220504 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart heute viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den anderen Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

