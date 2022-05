BARCLAYS stuft BBVA auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Fernando Gil De Santivanes

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,20

Kursziel alt: 6,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen von 6,50 auf 6,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Analyst Fernando Gil De Santivanes passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn der spanischen Bank bis ins Jahr 2024 an. Für 2022 ergebe sich eine Steigerung, für die Folgejahre jedoch seien sie gesenkt worden. Das gesenkte Kursziel begründete er außerdem mit weniger vorhandenem Überschusskapital./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 20:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.