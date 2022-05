Wirtschaft Von der Leyen konkretisiert neue Sanktionspläne gegen Russland

Straßburg (dts Nachrichtenagentur) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das geplante neue Paket mit Russland-Sanktionen konkretisiert. Dieses sehe auch ein Ölembargo vor, sagte sie am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg.



Unternehmen aus der EU sollen demnach kein russisches Öl mehr importieren dürfen. Es soll es aber Übergangsfristen geben. Der Rückzug solle "geordnet" stattfinden, so von der Leyen.