PayPal öffnete am 27. April die Bücher für das erste Quartal 2022. Dabei senkte der US-Zahlungsdienstleister seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben jetzt nur noch ein bereinigtes Ergebnis zwischen 3,81 und 3,93 Dollar je Aktie. Zuvor war Paypal von 4,60 bis 4,75 Dollar je Anteilsschein ausgegangen. Grund für den enttäuschenden Ausblick sei die zunehmende Inflation und der Ukraine-Krieg, die Verbraucher von Käufen abhielten. Im ersten Quartal 2022 nahm der Umsatz zwar um acht Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar zu, verfehlte aber die Erwartungen der Analysten von 6,6 Milliarden Dollar. Das Ergebnis betrug 88 Cent je Aktie (Non-GAAP), was im Rahmen der Analystenerwartungen lag. Trotzdem legte die Aktie nachbörslich zunächst deutlich zu. Analysten hatten mit weniger Umsatz gerechnet. Außerdem ist die Aktie stark gebeutelt, der Kurs ist seit 9. September 2021 bereits um rund 70 Prozent gefallen.

Das erwartete KGV 2022 liegt aufgrund des starken Kursrückgangs aktuell bereits bei 24. Darüber hinaus rechnet das Management bis ins Jahr 2024 wieder mit einem Gewinnwachstum, was die folgenden KGVs weiter drückt. Das Geschäftsmodell von PayPal ist ja noch aufrecht. Auch wenn der seit Anfang September 2021 andauernde Abwärtstrend noch intakt ist, könnte eine Bodenbildung antizipiert werden, nachdem die Quartalszahlen wohlwollend von den Aktionären aufgenommen wurden. Bezeichnenderweise hat der Kurs im Bereich bei 81,70 US-Dollar gedreht, was auch dem Tief in Folge des coronabedingten Abverkaufs Mitte März 2020 entspricht. An diesem Level überwiegen die Käufe und bilden eine Unterstützungszone. Von hier aus könnte der Kurs bis zum ersten Widerstand bei 110,77 US-Dollar hochlaufen. Wird bei weiter fallenden Kursen der Support bei 81,70 US-Dollar durchbrochen, sollten weitere Käufe am Level bei 75,66 US-Dollar stattfinden und den Kurs stützen.