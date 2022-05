Unbeirrt zieht der Baumwollpreis seine Kreise. Konsolidierungsphasen waren in der letzten Zeit von recht kurzer Dauer. Auch die letzte endete früher, als gedacht.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir am 13.04. mit „Konsolidierung angelaufen“. Damals hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht setzten sich nach dem vergeblichen Anlaufen der 1,40 US-Dollar Konsolidierungstendenzen durch. Baumwolle muss es nunmehr gelingen, die Konsolidierung in geordneten Bahnen zu halten. Mit Blick auf den Chart wäre es ideal, wenn der Rücksetzer oberhalb von 1,27 US-Dollar verbleiben könnte. Die zentrale Unterstützung verorten wir gegenwärtig in den Bereich von 1,20 US-Dollar. Kurzum. Der Baumwollpreis wird von einem robusten fundamentalen Umfeld gestützt. Aus charttechnischer Sicht hat eine Konsolidierung eingesetzt, die den Preis noch einmal auf die Kursbereiche von 1,27 US-Dollar und 1,20 US-Dollar führen könnte. Spätestens unterhalb von 1,20 US-Dollar würde es jedoch eng werden. Sollte dieser Fall eintreten, müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Die noch intakten Aufwärtstrends lassen aber durchaus eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erwarten, wenngleich hierzu erst das markante Hoch bei knapp 1,40 US-Dollar erobert werden müsste.“

Zum befürchteten Ausbau der damaligen Konsolidierung in Richtung 1,27 US-Dollar oder gar 1,20 US-Dollar kam es nicht. Stattdessen fing sich der Preis zügig und nahm seine Aufwärtsbewegung wieder auf.

Mit dem Ausbruch über die 1,40 US-Dollar stieß Baumwolle auch aus charttechnischer Sicht die Tür zu einer Ausdehnung der Aufwärtsbewegung auf. Rasch entfaltete das Kaufsignal Wirkung. Baumwolle erreicht derzeit den Preisbereich um 1,5+ US-Dollar.

Kurzum. Die Gefahr von Gewinnmitnahmen ist ob des exponierten Preisniveaus nicht zu unterschätzen; zumal die jüngste Konsolidierung keine wirkliche Abkühlung mit sich brachte. Doch belastbare Anzeichen einer stärkeren Konsolidierung oder gar Korrektur sind nicht auszumachen. Der Aufwärtstrend ist bislang intakt. Die wichtigen Unterstützungen lauten aus unserer Sicht nun 1,40 US-Dollar, 1,27 US-Dollar und 1,20 US-Dollar. Sollte es unter die 1,20 US-Dollar gehen, ist jedoch Obacht geboten. Auf der Oberseite steht die Tür nun erst einmal offen…