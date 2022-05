Nasuni erwirbt die Datenmobilitäts-Technologie von DBM Cloud Systems

Mit der Übernahme wird Nasuni seine Führungsposition durch die Verbesserung von Dateimigrationen, intelligentem Tiering und Multi-Cloud-Unterstützung ausbauen

BOSTON, 4. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Dateidatendiensten, gab heute bekannt, dass er die Technologie und Produkte von DBM Cloud Systems, Inc. übernommen hat. DBM wurde 2016 von Dixon Doll, Jr. gegründet und liefert Cloud-native Datenmigrationstechnologie für hybride und Multi-Cloud-Umgebungen. Die Übernahme erfolgt nach einer 60-Millionen-Dollar-Wachstumskapitalinvestition von Sixth Street im März. Dr. Joseph Slember, ehemals Vice President of Engineering bei DBM, ist als Vice President of Engineering zu Nasuni gewechselt und leitet das Team für Datenmobilität.