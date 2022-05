02.05.2022



Die unbegrenzte Nachfrage nach politischen Maßnahmen trifft auf ein politisches Vakuum, nachdem die Zentralbanken ihre finanzpolitische Dominanz aufgegeben haben.

Im Euroraum werden die Aufwärtsrisiken für die Inflation immer deutlicher, während die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal teilweise im Widerspruch zu den zuvor positiven Ergebnissen der Konjunkturprognosen steht. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich wahrscheinlich eher auf den ersten Punkt konzentrieren

Wir gehen davon aus, dass die Federal Reserve (Fed) in dieser Woche die Zinsen um 50 Basispunkte (Bp) anheben und die Politik der EZB zunehmend aggressiver wird. Eine Anhebung der Zinsen im Juli kann nicht ausgeschlossen werden. Dies ist mehr als eine bloße "Normalisierung". Der gesamte Policy-Mix ändert sich. Wir müssen uns auf eine „Nostalgie" nach der kurzen Ära unbegrenzter politischer Unterstützung - und fiskalischer Dominanz - gefasst machen, die die Pandemie eingeläutet hatte. Der Westen sieht sich mit einem potenziellen politischen Vakuum konfrontiert, und das in einer Zeit, in der der Handlungsbedarf groß ist: Die Toleranz für Einkommensungleichheit hat nachgelassen, und die demografischen Herausforderungen zwingen zu einer strukturellen Verschiebung der öffentlichen Ausgaben. Außerdem wünschen sich die Bürger ein entschiedenes Eingreifen zur Bekämpfung des Klimawandels bei gleichzeitiger Minimierung der Folgen der Energiewende auf ihr Einkommen.

Wir sehen drei Möglichkeiten, die Spannung zwischen unbegrenzter Nachfrage nach politischen Maßnahmen und einem ausgereizten Arsenal zu lösen: