Versicherungs-Startup hepster expandiert / Markteintritt in Frankreich mit Fahrrad- & E-Bike-Versicherungen (FOTO)

Rostock (ots) - Das InsurTech hepster expandiert nach Frankreich und

unterstreicht damit sein starkes Wachstum. Das 2016 in Rostock gegründete

Unternehmen verstärkt seine Internationalisierung: Nach Österreich im Jahr 2020

ist dies die zweite Expansion ins Ausland. Anschließend an die 10 Millionen

US-Dollar Finanzierungsrunde durch Element Ventures und Seventure Partners 2021

folgt nun der nächste große Markteintritt. hepster plant in den kommenden Jahren

in Frankreich einen Marktanteil von 30 Prozent im Segment Bike / E-Bike zu

erreichen und auch dort den neuen Standard für digitale Versicherungslösungen zu

setzen. Das Unternehmen startet mit seinen Fahrrad- / E-Bike-Versicherungen,

angepasst an den französischen Markt und seinen Kundenbedürfnissen, und wird

weitere Angebote schrittweise ergänzen.



Der Start der Expansion wird durch den Launch des französischen hepster

Onlineshops begleitet. Endkunden können so die gewünschte Versicherung mit nur

wenigen Klicks buchen. Der Onlineshop soll in erster Linie die Bekanntheit

steigern und für Vertrauen bei den Kunden sorgen. Folgend liegt auch im

Nachbarland der Fokus auf B2B-Kooperationen: Versicherungslösungen werden direkt

an digitalen Touchpoints von Geschäftspartnern angeboten und so in den Alltag

und Konsumkontext integriert.