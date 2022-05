Die OMV und die Associated Energy Group, LLC (AEG Fuels) arbeiten zusammen um den von der OMV in Österreich produzierten regionalen Sustainable Aviation Fuel (SAF) zu vertreiben. Die beiden Unternehmen haben vereinbart, im Jahr 2022 eine On-Demand-Menge von SAF zu vermarkten, sodass Endverbraucher, hauptsächlich aus dem Segment der allgemeinen Luftfahrt, das Produkt als Alternative zu herkömmlichem Kerosin am Flughafen Wien nutzen können.

SAF wird in der OMV Raffinerie Schwechat durch die Mitverarbeitung von österreichischem Altspeiseöl, das vom österreichischen Altspeiseölsammler Münzer Bioindustrie GmbH bereitgestellt wird, hergestellt. Dieser Ansatz erlaubt eine Gestaltung der gesamten Produktionskette nach möglichst regionalen Kriterien und reduziert Transportwege auf ein Minimum. Im Vergleich zu herkömmlichem Flugzeugtreibstoff führt SAF zu einer Reduktion der

Treibhausgasemissionen um mehr als 80 % über den gesamten Lebenszyklus. In technischer Hinsicht bietet SAF den Vorteil, dass die bestehende Infrastruktur für die Lagerung und Betankung genutzt werden kann.



AEG Fuels hat sich zur Abnahme des Produkts verpflichtet und wird es über seine zahlreichen Vertriebs- und Marketingkanäle an Endverbraucher liefern, also für Luftfahrzeuge bereitstellen. Dazu setzt AEG Fuels unter anderem auf befristete Lieferverträge, Ad-hoc-Anforderungen über seinen 24/7-Dispo-Service und sofortige Betankungsgenehmigungen über seine webbasierte Fuel

Management-Plattform bzw. seine mobile Anwendung. Dank der direkten Pipeline der OMV zum Flughafen Wien, wird SAF den Endverbrauchern bei Bedarf für die Betankung zur Verfügung stehen. AEG will Flugzeugbetreibern den Zugang zu SAF so einfach wie möglich machen. Die OMV unterstützt dies durch einen fundierten Nachweis von Rückverfolgbarkeit, Konformität und Produktzertifizierung nach ISCC PLUS und den Nachhaltigkeitskriterien gemäß EU-Richtlinie für erneuerbare Energien (EU RED).