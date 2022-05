Die Lage der deutschen Papierindustrie ist angespannt - und ein Ende der Abwärtsspirale ist nicht absehbar: In den vergangenen zehn Jahren sank die Nachfrage nach grafischem Papier etwa für Zeitungen, Bücher oder Prospekte um 40 Prozent. Zahlreiche Unternehmen gingen in die Insolvenz, Produktionen wurden stillgelegt oder auf Verpackungen und Kartons umgestellt. "Der aktuelle Mangel bei Zellstoff und Altpapier sowie die steigenden Energiepreise verschärfen die Situation der Unternehmen zunehmend", sagt Michael Karrenberg, Regional Director Risk Services beim internationalen Kreditversicherer Atradius, angesichts jüngster Daten über die steigenden Meldungen von Zahlungsausfällen.

Mehr als 75 Prozent der über 600 deutschen Papierunternehmen leiden derzeit unter akutem Rohstoffmangel - mit direkten Auswirkungen auf Abnehmer, wie Druckereien, Verlage, Verpackungs- und Kartonhersteller oder auch Pharmaunternehmen, die keine Beipackzettel drucken können. "Die hohe Nachfrage insbesondere aus Asien und China kann nicht bedient werden, 90 Prozent der Abnehmer, mit denen wir in Kontakt stehen, berichten von Lieferproblemen", sagt Michael Karrenberg. Mit gravierenden Folgen: Nach einer internen Analyse von Atradius lagen die von deutschen Papierunternehmen verursachten Nichtzahlungsmeldungen im ersten Quartal um 60 Prozent über dem Vorjahreswert. Dazu beigetragen hat nach Ansicht von Atradius ein Mix aus dem Auslaufen der Corona-Hilfen sowie die steigenden Preise für Rohstoffe und Energie. Das bedeutet, das mehr als die Hälfte der deutschen Papierhersteller ihren Zahlungsverpflichtungen aktuell nicht nachkommen kann. "Verschärft sich die aktuelle Krise in der Ukraine, wird es auch in der deutschen Papierindustrie zu einer deutlichen Marktkonsolidierung kommen und einige Unternehmen werden vom Markt verschwinden."