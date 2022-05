HANNOVER (dpa-AFX) - Für den Rückversicherer Hannover Rück hat das Jahr bereits reichlich Katastrophen gebracht: Neben Stürmen in Europa und Überschwemmungen in Australien zehrten die Folgen des Ukraine-Kriegs und Belastungen durch die Corona-Pandemie im ersten Quartal am Gewinn. Wie teuer der Krieg die Hannover Rück und die Versicherungsbranche letztlich zu stehen kommt, wagte der Vorstand am Mittwoch noch nicht abzuschätzen. Das liegt auch an ungeklärten Rechtsfragen - etwa mit Blick auf hunderte Flugzeuge, die Leasingfirmen an russische Fluggesellschaften verloren haben. Dennoch peilt das Management 2022 weiter den höchsten Gewinn der Geschichte an.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Hannover-Rück-Aktie legte im frühen Handel bis zu 3,4 Prozent auf 151,80 Euro zu, konnte die Gewinne aber nicht ganz halten. Nach rund einer Handelsstunde gehörte sie aber mit einem Plus von eineinhalb Prozent immer noch zu den größten Gewinnern im Leitindex Dax , in den sie im März aufgestiegen war. Seit Ende 2021 hat das Papier damit aber immer noch etwas mehr als zehn Prozent eingebüßt.