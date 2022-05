Betriebsrente verwalten Digital geht vor Papier (FOTO)

Köln (ots) - Die Menschen in Deutschland möchten eine betriebliche

Altersversorgung (bAV) lieber digital verwalten als in Papierform. Das ergab

eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey unter 1.000

Erwerbstätigen ab 18 im Auftrag des Lebensversicherers Canada Life. Über alle

Altersgruppen hinweg geben mit 47% fast die Hälfte der Befragten der digitalen

Variante den Vorzug, um zum Beispiel Beitragsanpassungen oder Adressänderungen

zu erledigen. 34% ziehen die Papierform vor, 19% waren unentschlossen. Je jünger

die Befragten, desto mehr optieren für eine digitale bAV-Verwaltung: Bei den

30-39-Jährigen wollen dies schon 61%, bei den 18-29-Jährigen sind es mit 70%

mehr als zwei Drittel. "Die jüngere Generation bevorzugt bereits heute klar die

digitale Verwaltung. Das zeigt, dass solche Lösungen in der Zukunft noch

relevanter werden, um das bAV-Angebot so attraktiv wie möglich zu gestalten",

sagt Dr. Igor Radovic, Direktor Produkt- und Vertriebsmanagement Canada Life

Europe.



Laut der Befragung verfügen derzeit 52% der Erwerbstätigen in Deutschland über

eine Betriebsrente.