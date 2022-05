Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum James Bond seinen Martini immer explizit „geschüttelt, nicht gerührt“ bestellt? Man könnte dies zwar als Spielerei des Autors Ian Fleming abtun, der den ursprünglichen James-Bond-Martini (bestehend aus 3 Teilen Gin, 1 Teil Wodka und ½ Teil Lillet) für das erste Buch „Casino Royale“ von 1953 erfunden hat, doch das Schütteln hat gegenüber dem Rühren tatsächlich zwei Vorteile: Einerseits mischen sich die Spirituosen besser mit dem Eis, wodurch der Drink schneller kalt wird. Andererseits bewirkt die Schüttelbewegung den sogenannten Paranuss-Effekt, bei dem die größeren Moleküle, welche den Geschmack bilden, an die Oberfläche kommen, während der Alkohol auf den Boden sinkt. Somit wird der erste Schluck am intensivsten – und für mehr hat der Geheimagent schließlich oft auch gar keine Zeit.

Der DAX wird gerade ordentlich in unserem Tradingbereich zwischen 14495 und 13270 Punkten herumgeschüttelt, hat dabei aber nicht das letzte Tief der grünen Welle 5 unterschritten und macht bislang auch keine Anstalten, dies zu tun. Etwas Platz nach unten hätte der Index zwar durchaus noch, und zwar bis an den Boden der grünen Zone zwischen 13981 und 12961 Punkten, doch wir gehen nicht davon aus, dass er alles davon benötigen wird. Mit 28% Wahrscheinlichkeit könnte der DAX von seiner aktuellen Position aus sogar auch direkt aufsteigen. In diesem Falle hätte er die grüne Welle alt. 2 bereits bei dem 50%-Retracement der grünen Zone abgeschlossen. Primär erwarten wir aber, dass er einen weiteren Versuch startet, das Idealziel für die grüne Welle 2 in der unteren Region des Tradingbereichs abzugreifen und sich erst danach nach oben wendet. Er sollte dann nachhaltig über die Marke bei 13897 Punkten steigen und von dort aus dem Tradingbereich heraus über 14663 Punkte springen, was uns in den 8h-Chart führt. Dort sehen wir, dass der Index nach dem Abschluss der türkisenen Welle [i] noch einmal unter 14663 Punkte abtauchen sollte, um dort die nachfolgende türkisene Welle [ii] zu beenden. Danach sollte die Bahn frei sein für eine längerfristige Aufwärtsbewegung in Richtung 16295 Punkte.

Wie der Bond-Cocktail wird also auch der DAX noch etwas in dem gelben Glas in Form unseres Tradingbereichs umhergeschüttelt. Primär erwarten wir, dass er das Idealziel für die Welle 2 in Grün dabei noch anläuft. Anschließend sollte er sich über 13897 und im weiteren Verlauf auch über 14663 Punkte begeben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOX-Koordinaten DAX:

13270 – 14495 Punkte

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuell sind die folgenden Marken als Unterstützungen relevant:

13270 Punkte (Kurzfristig)

12425 Punkte (Langfristig)

Ihnen hat dieses Update gefallen? Dann melden Sie sich auf unserer Webseite hkcmanagement.de für unseren Newsletter an. Bis zum 13.05.2022 gibt es im Newsletter alle Daily Market Update Analysen kostenlos.



DAX 2-Stunden-Chart.





DAX 8-Stunden-Chart.