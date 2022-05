Seite 2 ► Seite 1 von 3

Limburg (ots) - Die Corona-Pandemie und der anhaltende Ukraine-Konflikthinterlassen in unserem Alltag weitreichende Spuren. Neben den psychologischenEffekten machen sich beide Krisen vor allem in der hohen Inflation bei denVerbrauchern bemerkbar. Egal ob im Supermarkt, an der Tankstelle oder bei derNebenkostenabrechnung - alles wird teurer und ein Ende der Preisspirale ist nochnicht abzusehen. Doch die Inflation hat nicht nur Auswirkungen auf die täglichenAusgaben, sie beeinflusst auch laufende oder geplante Kredite. Die KVB Finanzerklärt, welche Vor- und Nachteile die Inflation für Kreditnehmer mit sichbringt und warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um über eine Umschuldungnachzudenken und so finanzielle Engpässe abzumindern.Aktuell befindet sich die Inflationsrate im März 2022 auf einem Rekordniveau von7,3 Prozent. Experten waren noch im Dezember 2021 davon ausgegangen, dass sichdie Inflation mit dem Abklingen der Corona-Pandemie allein wieder regulierenwürde. Doch der Krieg in der Ukraine und die kaum kalkulierbare weitereEntwicklung des Konflikts führen dazu, dass die Preise auf hohem Niveau bleibenoder sogar weiter ansteigen. Daraus resultierende Lieferengpässe, aber auch dieUnsicherheit der Energieversorgung schlagen sich in einer weiteren Verteuerungnieder. Die Konjunkturaussichten für den gesamten Euroraum sind seitdemgedämpft.Zusammenhang zwischen Inflation und ZinsenInflation bedeutet in erster Linie einen Wertverlust des Geldes. Verbrauchererhalten also für das gleiche Geld weniger Ware. 100 Euro haben bei einerInflationsrate von 7,3 Prozent entsprechend nur noch einen Wert von 92,7 Euro.Obwohl sich die Inflation also negativ auf die Ausgaben des täglichen Lebensauswirkt, kann sie positive Effekte auf laufende Finanzierungen haben. Dennwährend der vertraglich festgehaltene Kreditbetrag bestehen bleibt, verändertsich der tatsächliche Wert aufgrund der Inflation. Vor allem, wenn das Gehaltals Folge einer hohen Inflation steigt, kann ein Kredit einfacher abbezahltwerden. Zudem sind die Zinsen auf einen Kredit aktuell sehr niedrig, sodass essich in vielen Fällen lohnt, überteuerte Kredite umzuschulden. Verantwortlichfür die Zinsen auf einen Kredit ist die EZB (Europäische Zentralbank), die fürdie Regulierung der Inflation zuständig ist.Mit niedrigen Zinsen versucht die EZB normalerweise, positive Wirtschaftseffektezu erzielen und den Konsum anzuregen. Dadurch steigt wiederum die Inflation.Wenn die Inflation zu hoch gerät, erhöht die EZB die Zinsen, sodass wiederweniger Geld im Umlauf ist und die Inflation von allein sinkt. Aktuell befindetsich die EZB jedoch in einer schwierigen Situation, denn einerseits soll die