Die Amazon-Aktie verlor innerhalb eines Monats mehr als 22 Prozent an Wert:

Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und Lieferkettenprobleme sind auch am Versandriesen Amazon nicht spurlos vorbeigegangen: Im ersten Quartal des Jahres machte der US-Techkonzern ein Verlust von 3,8 Milliarden US-Dollar. Amazons Geschäftsausblick ist ebenfalls eingetrübt.

Ask 1,58

Ask 1,58

Ask 1,60

Ask 1,60

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Bietet der Amazon-Kursrutsch Anlegern eine Kaufchance oder könnte weiteres Ungemach drohen? "Jede Kursschwäche sollte als Kaufchance betrachtet werden", findet Analyst Peter-Thilo Hasler, Gründer von Sphene Capital.

Der Grund: "Amazon ist so ungefähr die letzte Aktie, über die ich mir Sorgen machen würde. Das Unternehmen hat sich in alle Aspekte unseres täglichen Lebens hineingedrängt und dabei Prozesse nicht nur verbessert, sondern auch erleichtert. Nie in der Geschichte der Menschheit wurde ein Unternehmen von vergleichbar hohen Markteintrittsbarrieren geschützt wie Amazon. "

Damit reiht sich Hasler in die Reihe der Amazon-Bullen ein. Derzeit empfehlen Goldman Sachs, Jefferies, JP Morgan Chase, Credit Suisse, UBS, Barclays, Deutsche Bank, Merrill Lynch sowie RBC Capital Markets den Kauf der Amazon-Aktie.

An der Nasdaq schloss die Amazon-Aktie den gestrigen Börsentag leicht im Minus ab. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 2.485 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion