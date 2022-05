FRANKFURT (dpa-AFX) - Getrennte Wege haben am Mittwoch die Aktien des Gesundheitskonzerns Fresenius und der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) eingeschlagen nach den Quartalsberichten beider Unternehmen. Während Fresenius mit plus drei Prozent zu den größten Gewinnern im Dax zählten, reihten sich FMC mit minus vier Prozent in die größten Verlierer im Leitindex ein.

Operativ seien die Geschäfte von Fresenius "nicht so schlecht wie befürchtet" verlaufen, schrieb Analyst Daniel Grigat vom Investmenthaus Stifel. Besonders gut habe sich die Ernährungssparte Kabi geschlagen, hier liege der operative Gewinn (Ebit) um zwölf Prozent über den Schätzungen am Markt. Deutlich profitabler als angenommen sei auch die Klinikkette Helios in Spanien gewesen.