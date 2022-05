WARBURG RESEARCH stuft Stabilus auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stabilus von 83 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Starke Ergebnisse für das zweite Quartal stärkten den Optimismus für die zweite Jahreshälfte und darüber hinaus, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ