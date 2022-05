WARBURG RESEARCH stuft Teamviewer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Teamviewer von 26 auf 24,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei sehr profitabel gewesen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zielsenkung erfolge wegen steigender Marktzinsen./ag/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





