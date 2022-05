LAST MILE CITY LOGISTICS feiert im Juni 2022 in Berlin Premiere / Zweitägiges Expertentreffen zeigt Lösungen für Paketlieferungen in Städten (FOTO)

Karlsruhe/Berlin (ots) -



- Nachhaltige und smarte Lösungen zur Bewältigung der Paketflut und der

Warenzustellung in Innenstädten werden gezeigt und diskutiert.

- Treffen findet vom 29. bis 30. Juni im Motorwerk in Berlin statt.

- Expertenprogramm und Expo richten sich an Handel und Logistik, Stadt- und

Quartiersplaner und alle, die neue Mobilitätsformen zur Paket- und

Warenlieferungen suchen.



Die Zustellung von Paketsendungen in Innenstädten und Wohngebieten wird zu einer

immer größeren Herausforderung. Stets zunehmender Onlinehandel und die

Warenzustellung im gewerblichen wie im privaten Bereich auf der sogenannten

Letzten Meile , sorgen in dicht bewohnten Gegenden und Innenstädten, wo zumeist

schon wenig Platz auf den Straßen herrscht, für noch mehr Mobilitätsaufkommen

durch Lieferverkehr. Auch der Bedarf nach zusätzlichen Flächen in Form von

Hallen oder leerstehenden Gebäuden in Städten, um die Pakte zwischenzulagern,

steigt. Und die Herausforderung wächst stetig: Der Bundesverband Paket und

Express Logistik BIEK spricht in seiner Studie von 2021 für Kurier-, Express und

Paketzustellungen von jährlich 7% Wachstum bis 2025, was bis zu rund 6

Milliarden Paketzustellungen jährlich in Deutschland bedeutet.