Für Projektentwickler und Betreiber von Windkraft und Solarenergie ist eine Art Schlaraffenland ausgebrochen. Nach den Vorgaben der Ampelkoalition sollen 2% der gesamten Landfläche für Windparks ausgewiesen werden. Es ist auch vorgesehen, die Genehmigungsverfahren drastisch zu verkürzen. Bis 2030 soll 80% des Stroms aus Eneuerbaren Energien kommen. CEO Peter Szabo möchte den Strom ohne staatliche Förderung und zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren. Das Zauberwort lautet Power Purchase Agreements (PPAs), das sind langfristige Stromabnahmeverträge zwischen Stromerzeugern und den Abnehmern. Beispielsweise haben die Bremer mit dem Versorger EnBW einen entsprechenden Deal unterzeichnet, für einen in Mecklenburg-Vorpommern geplanten Solarpark. Wir hatten Ihnen die Aktie bereits am 22.10.2014 empfohlen. Seither hat sich die Notiz in etwa verzehnfacht von 9,20 Euro auf aktuell 92 Euro! Hintergrund ist das kräftige Wachstum der Hanseaten. 2020 betrug der Gewinn vor Steuern mehr als 30 Millionen Euro und soll bis Ende 2023 ca. 55 bis 60 Millionen erreichen. Für die darauffolgenden fünf Jahre wird eine weitere Verdoppelung in den Blick genommen. Im Geschäftsjahr 2021 haben die Bremer das beste Ergebnis in der Firmengeschichte erzielt. Der Vorsteuergewinn (Ebt) stieg um 42% auf rund 45 Millionen. Der Umsatz legte nur leicht zu von 147 auf 157 Millionen. Das Unternehmen erhöht die Dividende von 80 Cent auf 90 Cent. 2022 möchte Unternehmenslenker Szabo weiter zulegen. Der Energiekonzern ist in Europa sowie in den USA unterwegs. Die Abhängigkeit Deutschlands von Kohle, Öl und Gas aus Rußland spielen den Bremern in die Karten. Seit der Firmengründung hat Energiekontor 130 Wind- und 12 Solarparks realisiert. Investitionen in Höhe von etwa 1,8 Milliarden. Das KGV schätzungsweise moderate 29. Die Aktien liegen mehrheitlich (50%) bei den Gründern. Fazit: Die Klimakrise verspricht für Wind- und Solarunternehmen reißenden Absatz. Die Aktie sollte weiter steigen.