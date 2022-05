Frankfurt am Main (ots) -



- Visa stellt neue Markenidentität und Netzwerk der Möglichkeiten unter Beweis

- Online-Programm "Mein Geschäft. Meine Zukunft." unterstützt lokale

Unternehmer:innen bei der Digitalisierung

- Kostenlose Info-Beiträge, Podcasts, Webinare und Whitepaper



Technologie, Finanzwissen, Kommunikation - das sind die drei Säulen, auf denen

das neue Online-Programm "Mein Geschäft. Meine Zukunft." von Visa in Kooperation

mit OMR aufbaut. Zusammen möchten sie lokale Kleinunternehmer:innen dazu

befähigen, in eine digitale und erfolgreiche Zukunft zu starten. Das edukative

Programm geht am 4. Mai 2022 online und steht Unternehmer:innen kostenlos zur

Verfügung.





Interessierte Händler:innen, Selbstständige, Start-Ups und Gründer:innen,erwarten auf der edukativen Plattform Inhalte, die die Chancen derDigitalisierung verständlich erklären und ihr Unternehmen zukunftsfähig machen."Zusammen mit unserem Partner OMR, möchten wir in diesem Jahr noch mehrunabhängige kleine und mittlere Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Weltunterstützen, indem wir sie mit den Ressourcen und Partnern in Verbindungbringen, die sie benötigen, um in den Bereichen Technologie, Finanzwissen undKommunikation zu wachsen und erfolgreich zu sein", fasst Merle Meier-Holsten,Head of Marketing, Central Europe bei Visa, das Ziel des Programms zusammen.Die Formate reichen von Podcasts über Info-Beiträge bis hin zu Webinaren undWhitepapern, präsentiert von Expert:innen aus den Bereichen Online Marktplatz,Finanzwissen und -trends, Akzeptanz digitaler Zahlungen, Kassensysteme undGeschäftskonten sowie Business Banking, Buchhaltung und Steuerservice -spezialisiert auf Kleinunternehmen, Start-ups und Selbstständige.Jürgen Schübel, Head of Merchants Solutions & Acceptance Central Europe beiVisa, der die Entwicklungen am Markt beobachtet weiß, wie wichtig es ist, mitder Zeit zu gehen: "In einer Welt, in der sich die Transaktionen von Bargeld aufKarten und digitale Geräte verlagern, achten die Kunden auf Schnelligkeit,Sicherheit und Bequemlichkeit beim Bezahlen und erwarten, dass jede Interaktionmit einer Marke mühelos verläuft."Zugang zum Netzwerk der MöglichkeitenVisa hat sich langfristig verpflichtet, kleine und mittlere Unternehmen bei derDigitalisierung zu unterstützen. "Mein Geschäft. Meine Zukunft." ist dabei einbedeutsamer Schritt. "Wir wollen nicht einfach nur Tools und Co. bereitstellen -Visa sieht sich als Partner auf Augenhöhe für die Kleinunternehmerinnen- undunternehmer. Denn wir glauben, dass sie nicht aufzuhalten sind, wenn man sie inihrer Einzigartigkeit ermutigt und in ein Netzwerk von Möglichkeiten einbindet!Deswegen stehen wir langfristig an ihrer Seite und möchten sie auf ihrem Wegbestärken", unterstreicht Merle Meier-Holsten.Mehr als 100 Partner in ganz Europa hatten sich seit 2020 einer Visa Initiativeangeschlossen, um Kleinunternehmen beim Aufbau digitaler Kompetenzen zuunterstützen. Die Kooperation mit OMR ist ein weiterer Schritt in dem Vorhabenvon Visa, insgesamt acht Millionen Kleinunternehmen in Europa - und 50 MillionenUnternehmen weltweit - in Bezug auf Digitalisierung zu fördern und für dieZukunft zu rüsten. Der Gründer und Geschäftsführer von OMR, Philipp Westermeyer,hat sich bewusst für eine Kooperation entschieden: "Wir sind extrem stolz, eineglobale Brand wie Visa als Partner zu gewinnen. Visa hat den Anspruch, Menschenzu unterstützen, ihr eigenes Business voranzubringen, zu inspirieren,weiterzubilden und zu verknüpfen. Das sind nahezu eins zu eins die Themen undZiele von OMR, insofern ergibt sich hier eine ideale Konstellation."Anmeldung für "Mein Geschäft. Meine Zukunft."Unternehmer:innen können sich für "Mein Geschäft. Meine Zukunft." überhttp://www.meinezukunft.de registrieren und von Mai bis August 2022 die für sierelevanten Themen auswählen. Da Visa möglichst vielen Menschen den Zugang zuihrem Netzwerk ermöglichen möchte, ist das gesamte Programm kostenlos.***Über Visa Inc.Visa ist ein weltweit führendes Netzwerk für digitales Bezahlen, das jährlichmehr als 215 Milliarden Transaktionen zwischen Verbraucher:innen, Händlern,Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionenermöglicht. Unsere Mission ist es, die Welt durch das innovativste,zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damitEinzelpersonen, Unternehmen und Wirtschaften erfolgreich sein können. Wirglauben, dass eine Wirtschaft, die alle Menschen mit einbezieht, auch allevoranbringt, und sehen diesen Zugang als Voraussetzung für die Zukunft desZahlungsverkehrs. Erfahren Sie mehr unter Visa.de (https://www.visa.de/) .Pressekontakt:Larissa LangerfischerAppeltmailto:larissa.langer@fischerappelt.deM +49 175 1145855Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121160/5212799OTS: Visa Deutschland