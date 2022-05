KfW-ifo-Mittelstandsbarometer / Zaghaftes Durchatmen im Mittelstand nach Kriegsschock im Vormonat

- Mittelständisches Geschäftsklima erholt sich moderat

- Stimmung in den Großunternehmen hingegen unverändert schlecht

- Konjunkturaussichten von vielen Unwägbarkeiten geprägt



Nachdem die Stimmung im Mittelstand im März infolge des russischen Angriffs auf

die Ukraine kollabiert war, fängt sich das Geschäftsklima im April wieder ein

wenig. Mit einem Zuwachs um 1,8 Zähler auf -7,7 Saldenpunkte wird gleichwohl nur

knapp ein Achtel des Einbruchs im März kompensiert, wie das aktuelle

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt. Sowohl die Geschäftsurteile als auch die

Erwartungen sind geringfügig im Plus. So steigen die Urteile zur aktuellen

Geschäftslage um 1,3 Zähler auf 7,3 Saldenpunkte und halten sich damit deutlich

oberhalb des langfristigen Durchschnitts. Gleichzeitig legen die

Geschäftserwartungen mit einem Plus von 2,4 Zählern auf -21,0 Saldenpunkte etwas

stärker zu.