Bei dem führenden Betreuer von Erneuerbarer Energie QUADRA Energy GmbH inDüsseldorf rückt die oberste Managementebene in die Geschäftsführung desUnternehmens auf. Nach der Pensionierung von Gründer Dr. Holger Clever (Jahrgang1959) treten nun Antonios Gazeas (Jahrgang 1984), Dr. Thomas Krings (Jahrgang1985) und Marcus Zander (Jahrgang 1980) als Geschäftsführer an; ebenfalls zurGeschäftsleitung stößt Prokurist Dr. Achim Strunk (Jahrgang 1973). Dr. Kringsist Sprecher der neuen Geschäftsführung. Man verstehe sich als frischen Wind fürgrünen Strom. Dass es gelungen sei, den Generationswechsel mit erfahreneneigenen Führungskräften darzustellen, "verdeutlicht die nachhaltige Stärke derQUADRA Energy", so der Vorsitzende des neuen Beirates der Gesellschaft, Dr.Warner B. J. Popkes .Das neue Führungsteam hat QUADRA im Jahr 2012 auf der grünen Wiese mitgegründetund zu einem führenden Dienstleister für die Integration von ErneuerbarenEnergien aufgebaut. "Wir bieten bewusst einen Full Service von derWetterprognose bis zur Steckdose", betont Krings, "und bei uns verbinden sichdie Kreativität einer Start-up-Kultur mit der Zusage einer umfassenden Betreuungaller Aufgaben durch ausgewiesene Fachleute entlang der gesamtenWertschöpfungskette, von den Betreibern der EE-Anlagen über Stadtwerke undEnergieversorgungsunternehmen bis hin zum Endverbraucher."QUADRA verfügt mit 4.500 dezentralen EE-Anlagen (Wind- und Solarenergie), die ineinem "Virtuellen Kraftwerk" gepoolt sind, über rund 8.200 Megawatt installierteLeistung. Das Virtuelle Kraftwerk des Unternehmens produziert 2022 etwa 16.000Gigawattstunden Grünstrom. Das ist rechnerisch so viel wie zwei Kernkraftwerkeder "Biblis-A-Klasse" und deckt den Stromverbrauch von rund vier MillionenHaushalten oder anders gesagt von den privaten Haushalten in Deutschlandsgrößten Städten Berlin, Hamburg und München zusammen. Damit sei QUADRA einheimlicher Riese und für die sich wandelnden Anforderungen an dieEnergieversorgung aus Erneuerbaren Energien bestens aufgestellt.Die Energiewende sei nicht nur durch Absichtserklärungen zum Erfolg zu bringen,macht das neue QUADRA-Management deutlich. Mit dem "Osterpaket" der neuenBundesregierung soll die Erzeugungskapazität an Erneuerbaren Energien in dennächsten acht Jahren um fast 300% steigen. Die Marktintegration dieser