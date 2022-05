Aussichten im Außenhandel trüben sich weiter ein

Berlin (ots) - "Die Lieferkettenunterbrechungen durch den Krieg in der Ukraineund die Null-Covid-Strategie der Volksrepublik China belasten den Außenhandelmassiv. Das trübt die Aussichten im Außenhandel weiter ein. Die direktenAuswirkungen der Sanktionen gegen Russland sind erstmalig in denAußenhandelszahlen sichtbar. Im Vergleich zum Vormonat sanken im März dieExporte in die Russische Föderation um 62 Prozent. Lieferverzögerungen,ausgefallene Lieferketten und ein Anstieg bei den Importpreisen von zuletzt 31Prozent im März belasten gleichzeitig die Einfuhrseite. Auf der Ausfuhrseitekommt hinzu, dass die weltweite Verunsicherung zu einem Einbruch auch bei derNachfrage auf den Auslandsmärkten führt. Auch die Exporte nach China sindzuletzt gesunken", so Dr. Dirk Jandura, Präsident des BundesverbandesGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) heute in Berlin zur Entwicklungdes deutschen Außenhandels."Die Unternehmen suchen in dieser Situation nach neuen Lieferanten, um nochgefüllte Auftragsbücher überhaupt abwickeln zu können. Für die Mehrheit derUnternehmen ist eine kurzfristige Auswechslung von Lieferanten jedoch nichtmöglich. Darüber hinaus belasten vor allem die hohen Energiepreise dieWettbewerbsfähigkeit. An einer Hinwendung zu einer klimaneutralen Wirtschaftsollte natürlich festgehalten werden. Gleichwohl sollte die Bundesregierung vonweiteren Belastungen der Lieferketten durch zusätzliche Bürokratie derzeitabsehen und die Diversifizierung der Lieferketten durch neue Handelsabkommenvorantreiben", skizziert der BGA-Präsident die Forderungen an dieBundesregierung.Das Statistische Bundesamt hatte heute die Außenhandelszahlen für März 2022bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 120,6 Milliarden Euroexportiert und Waren im Wert von 117,4 Milliarden Euro importiert. Im Vergleichzum Vormonat sanken die Exporte somit um 3,3 Prozent. Die Importe stiegen imVergleich zum Vormonat um 3,4 Prozent. Damit schloss die Außenhandelsbilanz imMärz 2022 mit einem Überschuss von 3,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@BGA.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5212876OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.